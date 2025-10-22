Novartis franchit une étape vers l'acquisition de Tourmaline Bio
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 12:45
L'offre prévoit le rachat de toutes les actions de Tourmaline Bio au prix de 48 dollars par action en numéraire. Elle reste conditionnée à l'apport d'une majorité des titres en circulation et à la satisfaction des autres clauses de l'accord signé le 8 septembre 2025.
Sauf prolongation, elle expirera le 27 octobre 2025 à 00h01.
Valeurs associées
|105,080 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,50%
