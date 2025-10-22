 Aller au contenu principal
Novartis franchit une étape vers l'acquisition de Tourmaline Bio
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 12:45

Novartis annonce l'expiration du délai d'attente prévu par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino, dans le cadre de son offre publique d'achat sur Tourmaline Bio. Cette étape, intervenue le 21 octobre à 23h59, constitue une avancée majeure vers la finalisation de l'opération.

L'offre prévoit le rachat de toutes les actions de Tourmaline Bio au prix de 48 dollars par action en numéraire. Elle reste conditionnée à l'apport d'une majorité des titres en circulation et à la satisfaction des autres clauses de l'accord signé le 8 septembre 2025.

Sauf prolongation, elle expirera le 27 octobre 2025 à 00h01.

Valeurs associées

NOVARTIS
105,080 CHF Swiss EBS Stocks +0,50%
