Novartis finalise l'acquisition de Tourmaline Bio
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 15:11
L'offre publique d'achat, à 48 dollars par action, a permis à Novartis de recueillir environ 24 030 382 actions, soit 92,94% du capital de Tourmaline.
Shreeram Aradhye, directeur du développement et directeur médical de Novartis, souligne que cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer son expertise en innovation cardiovasculaire. A ce titre, le médicament expérimental pacibekitug constitue selon lui une approche prometteuse pour traiter l'inflammation résiduelle liée aux maladies cardiovasculaires athéroscléreuses.
'Nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe de Tourmaline afin de faire progresser davantage cet actif prometteur et de renforcer notre capacité à proposer des thérapies potentiellement transformatrices pour des maladies à fort besoin médical non satisfait', a-t-il ajouté.
