 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 224,97
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novartis finalise l'acquisition de Tourmaline Bio
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 15:11

Novartis annonce la finalisation de l'acquisition de Tourmaline Bio, désormais filiale détenue à 100% par le groupe. Les actions de Tourmaline ont cessé d'être cotées sur le Nasdaq.

L'offre publique d'achat, à 48 dollars par action, a permis à Novartis de recueillir environ 24 030 382 actions, soit 92,94% du capital de Tourmaline.

Shreeram Aradhye, directeur du développement et directeur médical de Novartis, souligne que cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer son expertise en innovation cardiovasculaire. A ce titre, le médicament expérimental pacibekitug constitue selon lui une approche prometteuse pour traiter l'inflammation résiduelle liée aux maladies cardiovasculaires athéroscléreuses.

'Nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe de Tourmaline afin de faire progresser davantage cet actif prometteur et de renforcer notre capacité à proposer des thérapies potentiellement transformatrices pour des maladies à fort besoin médical non satisfait', a-t-il ajouté.

Valeurs associées

NOVARTIS
99,240 CHF Swiss EBS Stocks -3,80%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank