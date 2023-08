Novartis: finalise l'acquisition de Chinook pour 3,5 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 17:50

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Chinook Therapeutics, une société biopharmaceutique basée à Seattle et spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments de précision pour les maladies rénales, dans le cadre d'une transaction évaluée à 3,5 milliards de dollars.



Le pipeline de Chinook comprend deux actifs (l'atrasentan et le zigakibart) en phase avancée de développement clinique pour traiter la néphropathie à immunoglobuline A, ainsi que des programmes de recherche et développement en phase initiale.



L'atrasentan est également en phase de développement précoce pour d'autres maladies rénales rares et le Zigakibart est entré en phase 3 de développement en juillet 2023.



' Nous sommes ravis de finaliser cette importante transaction et sommes impatients de tirer parti de nos ressources et de notre expertise combinées pour faire progresser le développement de ces traitements prometteurs au profit des patients atteints de maladies rénales chroniques rares et graves ', a déclaré Vas Narasimhan, directeur de Novartis.