Novartis: Fabhalta validé chez une nouvelle population information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi que l'administration de Fabhalta avait permis une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de l'hémoglobine chez une nouvelle population de patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HNP). Selon les résultats d'une étude de phase IIIB, les patients adultes atteints d'HNP ayant changé de traitement pour ce médicament à prise orale ont présenté une amélioration significative de leur taux d’hémoglobine (Hb). Cet essai visait à évaluer Fabhalta chez une population présentant des taux d'Hb de base plus élevés que ceux des participants au programme pivot de phase III, élargissant ainsi la base de données cliniques. Le laboratoire souligne qu'aucun patient traité n'a nécessité de transfusion sanguine, présenté de crise hémolytique ni subi d'événement vasculaire indésirable majeur pendant la durée de leur traitement. Les patients ont également rapporté une amélioration moyenne de leur état de fatigue, avec une amélioration évaluée à 4,88 points au bout de 84 jours de traitement et de 4,29 points au bout de 168 jours. L'HNP est une maladie du sang rare, chronique et grave qui provoque anémie, thromboses (formation de caillots sanguins), fatigue ainsi que d'autres symptômes invalidants. On estime que 10 à 20 personnes par million dans le monde vivent avec la maladie, sachant que le diagnostic est fréquemment posé chez des adultes âgés de 30 à 40 ans. Suite à ces annonces, l'action Novartis progressait de 0,3% jeudi matin à la Bourse de Zurich, signant la plus forte hausse de l'indice SMI des grandes valeurs suisses.

Valeurs associées NOVARTIS 97,360 CHF Swiss EBS Stocks +0,37%