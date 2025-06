Novartis: expiration de la période d'attente pour Regulus information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Novartis fait part de l'expiration de la période d'attente prévue par le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, dans le cadre de son offre publique d'achat (OPA) précédemment annoncée sur les actions en circulation de Regulus Therapeutics.



L'une des conditions nécessaires à la réalisation de cette opération annoncée fin avril est ainsi satisfaite. L'OPA expirera une minute après 23h59, heure de New York, le 24 juin, 'à moins qu'elle ne soit autrement prolongée ou résiliée plus tôt'.



Pour rappel, cette OPA porte sur un montant de sept dollars en numéraire pour chaque action Regulus, ainsi qu'un complément de sept dollars supplémentaires sous la forme d'un certificat de valeur conditionnelle non transférable (CVR).





Valeurs associées NOVARTIS 94,610 CHF Swiss EBS Stocks -0,30%