Novartis: données prometteuses dans le cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé lundi qu'un essai de phase III consacré à Pluvicto dans le traitement d'un cancer métastatique de la prostate avait atteint son critère d'évaluation principal.



L'étude a montré que Pluvicto avait permis de réduire de 59% le risque de progression radiologique de la maladie (rPFS) en comparaison d'un changement d'anti-androgènes.



La survie sans progression radiologique de la maladie a plus que doublé pour atteindre 12 mois, contre 5,6 mois dans le groupe de contrôle.



Ces données que l'investigateur principal de l'étude qualifie 'd'impressionnantes', ont été présentées lundi à l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie (ESMO).



Les patients atteints d'un cancer métastatique de la prostate affichent actuellement un taux de survie à cinq ans de l'ordre de 30%.



Novartis avait précédemment annoncé qu'il prévoyait de déposer des demande d'homologation dans cette indication d'ici à la fin de l'année.





