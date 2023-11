Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: données positives dans l'urticaire chronique information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui de nouvelles données positives issues de deux études phase III évaluant le remibrutinib chez des personnes atteintes d'urticaire spontanée chronique (CSU) dont les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés les antihistaminiques.



Dans les études, le remibrutinib a satisfait à tous les critères d'évaluation primaires et secondaires à la semaine 121.



Le remibrutinib a démontré une par rapport au placebo en ce qui concerne l'activité hebdomadaire de l'urticaire, les démangeaisons et l'urticaire à la semaine 121.



Un nombre ' significativement plus élevé de patients ' a obtenu de bons résultats avec le remibrutinib versus placebo, dès la semaine 2, qui se sont maintenu à la semaine 12. A la semaine 121, environ un tiers des patients ont obtenu une absence complète de démangeaisons et d'urticaire.



Ces données sont présentées à l'occasion de meeting scientifique de l'American College of Allergy, Asthma and Immunology qui se tiendra à Anaheim (Californie) du 9 au 13 novembre.







