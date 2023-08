Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novartis: données de phase III positives pour Leqvio information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 14:32

(CercleFinance.com) - Novartis annonce de nouvelles données à long terme provenant d'ORION-8, une extension ouverte de phase III des essais ORION-9, -10, -11 et -3, présentées lors d'une session de dernière minute au congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Amsterdam.



Les résultats montrent que Leqvio administré deux fois par an, en plus du traitement par statines, permet une réduction constante du cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C) au-delà de six ans de traitement.



Huit patients sur dix ont atteint le seuil cible de LDL-C, conformément aux données de phase III précédemment rapportées, et les données de sécurité à long terme ont confirmé le profil d'innocuité bien établi et favorable de Leqvio.



'Environ quatre patients ASCVD sur cinq utilisant des statines seules pour réduire le cholestérol, y compris ceux qui ont déjà subi une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, n'atteignent pas la cible recommandée de LDL-C', pointe Novartis.