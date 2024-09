Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: deux nouvelles unités de radioligands aux USA information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mercredi avoir démarré la construction aux Etats-Unis de deux nouvelles unités de production pour ses thérapies par radioligands (RLT) destinées au traitement contre le cancer.



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique indique avoir posé la première pierre d'un site basé à Indianapolis chargé de fabriquer des radio-isotopes, des composés qui délivrent un rayonnement ciblé et se lient au ligand qui adhère à la cellule cancéreuse.



A Carlsbad (Californie), le laboratoire a l'intention d'établir sa troisième usine américaine dédiée aux radioligands afin de répondre à la demande de médicaments émanant de la cote Ouest des Etats-Unis.



La thérapie par radioligands est un traitement de précision que les médecins utilisent pour traiter différents types de cancers en administrant des radiations à des cellules cancéreuses spécifiques.



Pluvicto, l'anticancéreux de dernière génération de Novartis, est notamment indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA).



Ce traitement associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive) qui endommagent les cellules cibles et les cellules environnantes, perturbant leur capacité à se reproduire et/ou déclenchant la mort cellulaire.





