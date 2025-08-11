 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 704,76
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novartis: des 'jumeaux numériques' de patients imaginés avec une université allemande
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 11:21

(Zonebourse.com) - Novartis a annoncé lundi qu'il allait conduire, en partenariat avec l'Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg (FAU), un projet de recherche de quatre ans visant à utiliser l'intelligence artificielle (IA) et des données de santé anonymisées en vue de créer des 'jumeaux numériques' de patients.

Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique suisse explique que ces répliques virtuelles pourraient servir de groupes témoins dans les essais cliniques contre le cancer, en permettant notamment de réduire le besoin de participants dans la vie réelle.

Une étude récente, menée avec le Helmholtz Zentrum München, a démontré la faisabilité du concept puisque les modèles d'IA ont atteint une forte précision dans la prédiction de la survie globale et de la survie sans progression chez des patientes atteintes de cancer du sein avancé.

Selon Novartis, cette approche pourrait améliorer le recrutement des participants, réduire les abandons d'essais et combler les lacunes de données, notamment dans les maladies rares ou lorsque des contraintes éthiques sont susceptibles de venir compliquer la réalisation d'essais traditionnels.

Valeurs associées

NOVARTIS
97,020 CHF Swiss EBS Stocks +3,15%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank