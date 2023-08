Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: des données positives dans l'urticaire information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Novartis annonce des premiers résultats positifs des études de phase III REMIX-1 et REMIX-2 évaluant son remibrutinib chez des patients atteints d'urticaire chronique spontanée (UCS) dont les symptômes sont insuffisamment contrôlés par les antihistaminiques H1.



Selon le groupe de santé suisse, ces études ont atteint tous les critères d'évaluation primaires et secondaires, montrant des améliorations rapides et cliniquement significatives des scores d'activité de l'urticaire.



Les patients sous remibrutinib ont constaté une amélioration rapide dès deux semaines après le début du traitement. Le produit a en outre été bien toléré et a démontré un profil d'innocuité favorable.



Novartis a l'intention de soumettre les données REMIX aux autorités sanitaires mondiales à partir de 2024. S'il est approuvé, le remibrutinib pourrait devenir le premier d'une nouvelle classe de traitement de l'UCS.





