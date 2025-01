Novartis: décision de justice favorable sur Entresto information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Novartis fait part avec satisfaction, de la décision de la Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis (CAFC) qui confirme la validité de son brevet de combinaison Entresto (sacubitril/valsartan).



'Nous nous efforcerons de faire respecter de manière appropriée le brevet de combinaison tout au long de sa période d'exclusivité pédiatrique expirant en juillet 2025', affirme le géant pharmaceutique suisse.



Novartis ajoute qu'il 'continuera également à défendre et à protéger tous ses droits de propriété intellectuelle et réglementaires importants relatifs à Entresto', pour lequel il n'existe actuellement aucune version générique disponible aux États-Unis.





Valeurs associées NOVARTIS 90,51 CHF Swiss EBS Stocks -0,64%