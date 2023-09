Novartis cède plusieurs actifs en ophtalmologie à l'Américain Bausch & Lomb

"La conclusion de cette transaction constitue une nouvelle étape dans l'évolution de notre portefeuille ciblé, en investissant dans des domaines thérapeutiques prioritaires qui s'attaquent à la charge de morbidité élevée et qui présentent le plus grand potentiel pour Novartis", a déclaré Ronny Gal, Chief Strategy & Growth Officer du groupe suisse.

(AOF) - Novartis a finalisé la cession de plusieurs actifs ophtalmologiques au groupe américain Bausch + Lomb, spécialisé en santé oculaire, dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,5 milliards de dollars (2,36 milliards d’euros), dont 1,75 milliard en numéraire initialement. La transaction comprend Xiidra, le premier traitement sur ordonnance approuvé pour les signes et symptômes de la sécheresse oculaire, le médicament expérimental SAF312 (libvatrep), en cours de développement en tant que premier traitement de sa catégorie pour la douleur chronique de la surface oculaire.

