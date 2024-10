Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: annonce la recommandation du ribociclib information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le ribociclib (Kisqali®) de Novartis est reconnu comme traitement adjuvant privilégié de catégorie 1 pour le cancer du sein par les directives de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®).



Le ribociclib (Kisqali) associé à un inhibiteur de l'aromatase (AI) est recommandé pour les patientes atteintes d'un cancer du sein précoce (CSP) HR+/HER2 avec envahissement ganglionnaire et à haut risque sans envahissement ganglionnaire, comme l'a montré l'essai NATALEE et comme l'a indiqué la FDA.



Cette recommandation fait suite à l'autorisation récente de la FDA et à l'avis positif du CHMP concernant le ribociclib (Kisqali) pour aider à réduire le risque de récidive dans le cancer du sein au stade précoce.



Le ribociclib (Kisqali) est également le seul inhibiteur de CDK4/6 privilégié de catégorie 1 pour le traitement de première intention des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HR+/HER2-, en association avec un inhibiteur de protéase.



' Il est important de noter que la recommandation du ribociclib dans les lignes directrices du NCCN pour cette large population réaffirme l'importance de proposer aux patientes éligibles atteintes d'un cancer du sein au stade précoce, y compris celles présentant une atteinte ganglionnaire limitée et une maladie N0 à haut risque, un traitement CDK4/6i comme le ribociclib en complément d'un traitement endocrinien afin de réduire leur risque de récidive. ' a déclaré Shreeram Aradhye, M.D., Président, Développement et Chief Medical Officer de Novartis.





