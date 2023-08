Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: AGE convoquée pour la scission de Sandoz information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 08:53









(CercleFinance.com) - Novartis annonce convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) de ses actionnaires pour le 15 septembre prochain, dans le cadre de son projet de scission à 100% de Sandoz, son activité de génériques et biosimilaires.



Les actionnaires du géant suisse de la santé voteront sur une distribution spéciale par Novartis d'un dividende en nature pour entériner la scission de Sandoz, ainsi que sur une réduction du capital social de Novartis dans le cadre de cette scission.



Le projet prendrait en effet la forme d'une distribution d'actions de la société scindée aux actionnaires de Novartis, à raison d'une action Sandoz pour cinq actions Novartis et d'un ADR (american depositary receipt) Sandoz pour cinq ADR Novartis.



La scission de Sandoz devrait avoir lieu le 4 octobre ou aux alentours de cette date. Outre son approbation lors de l'AGE, sa réalisation sera soumise à l'obtention des approbations nécessaires pour la cotation des actions Sandoz sur le SIX Swiss Exchange.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.59%