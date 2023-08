Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: acquisition de Mycamine par Sandoz finalisée information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 07:45









(CercleFinance.com) - Sandoz, division de médicaments génériques et biosimilaires de Novartis en voie de scission, indique avoir finalisé l'acquisition des droits de marque mondiaux pour l'agent antifongique systémique de premier plan Mycamine (Funguard au Japon) auprès d'Astellas.



'Grâce à cette acquisition de l'échinocandine, l'une des trois principales classes d'antifongiques, Sandoz renforce considérablement son offre hospitalière mondiale et son portefeuille d'anti-infectieux de premier plan', souligne-t-elle.



Astellas a déclaré des ventes de Mycamine de 14,2 milliards de yens (105 millions de dollars) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023, avec une base mondiale de patients de plus de deux millions pour ce produit.





