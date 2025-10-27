Novartis acquiert Avidity Biosciences aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 07:42
Selon les termes convenus, les actionnaires d'Avidity recevront 72 dollars par action en numéraire, un prix représentant une prime de 46% par rapport au dernier cours de clôture, et valorisant la société acquise à environ 12 milliards de dollars.
L'acquisition proposée porte la croissance annuelle moyenne des ventes attendue de Novartis pour 2024-2029 de +5 à +6%, ce qui 'représente une opportunité significative de générer des rendements substantiels pour les actionnaires au fil du temps'.
Avant la finalisation de la fusion, Avidity transférera à une filiale destinée à être scindée, ses programmes et collaborations en cardiologie de précision à un stade précoce, qui ne seront donc pas concernés par la transaction.
Attendue au cours du premier semestre 2026, la réalisation de la transaction est soumise à une scission ou à une vente de cette entité et à d'autres conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires et des actionnaires d'Avidity.
