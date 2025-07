Novartis: accord de licence avec la biotech américaine Matchpoint information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 16:40









(Zonebourse.com) - La société biotechnologie américaine Matchpoint Therapeutics a annoncé jeudi avoir conclu un accord de licence avec le géant pharmaceutique suisse Novartis, qui va bénéficier d'une option lui permettant de développer ses traitements expérimentaux contre les maladies inflammatoires.



Si Novartis devait décider d'exercer son option exclusive en vue de commercialiser les produits issus de la collaboration, Matchpoint pourrait recevoir des paiements susceptibles d'atteindre un milliard de dollars au total, en tenant compte des versements d'étape liés à l'avancée des projets ainsi que des redevances potentielles à percevoir sur les futures ventes des médicaments issus de leur partenariat.



Basée près de Boston, Matchpoint s'est spécialisée dans la découverte de médicaments oraux de précision visant à transformer le traitement des maladies immunitaires à partir d'une plateforme propriétaire baptisée 'Advanced Covalent Exploration' (ACE), qui intègre un ensemble de technologies de pointe avec l'objectif de cibler des protéines pathogènes bien connues, mais qui restent non ciblées ou insuffisamment traitées par les approches thérapeutiques conventionnelles.











