Novacyt va accroître les capacités de production de son test Covid-19

PARIS, 15 avril (Reuters) - Novacyt SA ALNOV.PA : * ANNONCE AVOIR ATTEINT UN OBJECTIF DE PRODUCTION DE SON TEST COVID-19 DE QUATRE MILLIONS DE TESTS PAR MOIS * CETTE PRODUCTION ÉTANT INSUFFISANTE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE, LA SOCIÉTÉ S'EFFORCE D'AUGMENTER ENCORE CETTE CAPACITÉ DE PRODUCTION * LE GROUPE DE BIOTECHNOLOGIE FRANCO-BRITANNIQUE SPÉCIALISÉ DANS LE DIAGNOSTIC CLINIQUE A SIGNÉ DES ACCORDS DE PARTENARIAT DE PRODUCTION AVEC BIOPHARMA PROCESS SERVICES LTD ET BIOFORTUNA LIMITED, TOUS DEUX BASÉS AU ROYAUME-UNI * NOVACYT PRÉVOIT DE DOUBLER SA PRODUCTION AU COURS DES TROIS PROCHAINS MOIS Le communiqué de Novacyt: https://www.businesswire.com/news/home/20200415005501/fr/ sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALNOV.PA (Henri-Pierre André)

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris -13.12%