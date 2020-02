Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt-Premier accord de distribution important pour le test du nouveau coronavirus Reuters • 28/02/2020 à 10:15









Novacyt annonce la signature d'un accord majeur de distribution en Asie et d'un accord d'OEM avec un groupe de santé américain.

Novacyt dit que sa filiale ?Primerdesign a signé son premier accord de distribution important pour le test Covid-19 avec une societé mondiale. (Bureau de Paris)



