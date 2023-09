Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt: pertes réduites sur le premier semestre information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 12:16









(CercleFinance.com) - Novacyt a fait état jeudi d'une réduction de ses pertes sur les six premiers mois de l'exercice, en dépit d'un effondrement de ses ventes lié à la normalisation de la situation sanitaire.



Le groupe franco-britannique, spécialisé dans le diagnostic clinique, indique que sa perte après impôts a été ramenée à 8,3 millions de livres sterling au premier semestre, contre 8,7 millions de livres un an plus tôt.



La société explique avoir bénéficié de moindres dépréciations sur ses stocks de produits contre le Covid, ainsi que d'une diminution de ses dépenses d'exploitation, qui ont atteint sept millions de livres sterling au premier semestre 2023, contre 11,1 millions au premier semestre 2022.



Si le chiffre d'affaires de premier semestre 2023 a chuté à 3,3 millions de livres, contre 16,5 millions au premier semestre 2022, Novacyt souligne que le chiffre d'affaires du portefeuille non-Covid s'élève désormais à 2,8 millions de livres, soit 85% du chiffre d'affaires total.



La position de trésorerie au 30 juin 2023 s'élevait à 81,7 millions de livres, contre 87 millions de livres en 2022, ajoute l'entreprise qui souligne n'avoir aucune dette.



La récente acquisition de Yourgene - destinée à créer une société mondiale de diagnostic clinique de premier plan - pour un montant de 16,7 millions de livres sterling, a d'ailleurs été réglée en numéraire.



Le titre chutait malgré tout de 7% jeudi matin suite à cette publication, ce qui portait à 44% son repli depuis le 1er janvier.





