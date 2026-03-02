 Aller au contenu principal
Novacyt lance une augmentation de capital et réalise une acquisition
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 09:12

Novacyt a dévoilé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant maximum de 784 736 euros.

Cette opération permet aux actionnaires existants de participer à cette levée de fonds à la suite de l'annonce de la réalisation définitive de l'acquisition par le groupe de Southern Cross Diagnostics (SCD). Dans le cadre de l'acquisition de SCD, l'ancien propriétaire, Ardenna PTY LT, s'est engagé à souscrire 1 196 315 actions nouvelles au prix de 0,40 euro par action, représentant un montant de souscription de 478 526 euros. Des membres du conseil d'administration de Novacyt se sont également engagés à souscrire jusqu'à 318 250 actions Nouvelles au prix de 0,40 euro par action, représentant un montant de souscription de 127 300 euros.

Au total, la société a reçu des engagements de souscription à hauteur de 605 826 euros, représentant 77,2% de l'augmentation de capital. La période de souscription aura lieu du 6 au 17 mars inclus et la parité est de 1 action nouvelle pour 36 actions existantes, au prix de 0,40 euro par action nouvelle.

Plus tôt ce matin, la société internationale de diagnostics moléculaires avait annoncé la réalisation définitive de l'acquisition, par l'une de ses filiales, de la société Southern Cross Diagnostics.

