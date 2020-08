Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt lance un test pour différencier la grippe du COVID-19, l'action grimpe Reuters • 27/08/2020 à 10:39









NOVACYT LANCE UN TEST POUR DIFFÉRENCIER LA GRIPPE DU COVID-19, L'ACTION GRIMPE PARIS (Reuters) - Novacyt, groupe de biotechnologie franco-britannique spécialisé dans le diagnostic clinique, a annoncé jeudi le lancement d'un nouveau produit permettant de distinguer les agents responsables de la grippe hivernale du nouveau coronavirus. Le groupe précise dans un communiqué que son panel de tests respiratoires "Winterplex" comprend une cible à deux gènes spécifique au COVID-19 et peut différencier les grippes A et B du virus respiratoire syncytial (VRS). "Nous pensons que Winterplex est l'un des premiers panels respiratoires approuvés au monde qui peut différencier le COVID-19 d'autres maladies respiratoires courantes", a déclaré Graham Mullis, directeur général de Novacyt, cité dans le communiqué. Selon le groupe, les professionnels de santé sont confrontés à des difficultés pour différencier le COVID-19 des autres maladies respiratoires car les patients présentent des symptômes similaires. Novacyt a déclaré que son nouveau produit devrait doper ses revenus. A la Bourse de Paris, l'action prenait 5,28% à 3,39 euros une heure après les premiers échanges. Le titre a pris environ 1.900% depuis le début de l'année. (Sudip Kar-Gupta; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +4.66%