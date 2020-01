Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt lance un nouveau test de dépistage du coronavirus, flambe en Bourse Reuters • 31/01/2020 à 10:15









PARIS, 31 janvier (Reuters) - La société Novacyt ALNOV.PA , spécialisée dans les diagnostics, bondit vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir annoncé le lancement d'un nouveau test moléculaire de détection du coronavirus 2019-nCoV apparu en décembre en Chine. Le test coronavirus de Primerdesign a la capacité de détecter uniquement la souche 2019 du virus, souligne l'entreprise dans un communiqué, précisant que cela le différencie des autres tests existants qu'elle dit moins spécifiques. "Nous pensons que notre test est le premier test européen à être mis sur le marché et il sera lancé ce week-end à l'exposition Medlab au Moyen-Orient", a commenté Graham Mullis, directeur général de l'entreprise dont l'action gagne plus de 16% à 10h10, valorisant la société à quelque 17 millions d'euros. L'épidémie, qui a débuté en décembre dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, a contaminé plus de 9.800 personnes dans le monde, principalement en Chine qui fait état dans son dernier bilan de 9.692 cas confirmés et 213 décès. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi soir que l'épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Belot)

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +44.38%