Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novacyt: fermeture de la filiale IT-IS International information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Novacyt annonce la fermeture, à compter de ce jour, de sa filiale IT-IS International Limited (IT-IS), fabricant d'instruments de PCR rapide qui a été acquis par le groupe en 2020 pour contribuer à sa réponse au Covid-19.



'Il a facilité la livraison complète des contrats du groupe au cours de la période. Le marché des instruments PCR étant devenu saturé, IT-IS a ensuite connu plusieurs années déficitaires consécutives', explique le fournisseur de diagnostics moléculaires.



La fermeture d'IT-IS devrait améliorer la position EBITDA de Novacyt à hauteur d'environ un million de livres sterling par an, et il s'attend à des frais de restructuration d'environ 0,7 million de livres à la suite de cette fermeture.



La propriété intellectuelle existant au sein d'IT-IS sera préservée et permettra à Novacyt de poursuivre un litige en cours avec Roche Diagnostics GmbH. Le litige, initié par IT-IS, remonte à plus de cinq ans et est en cours d'instruction devant les tribunaux allemands.





Valeurs associées NOVACYT 0,69 EUR Euronext Paris -6,98%