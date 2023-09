Novacyt en baisse : les comptes dans le rouge

(AOF) - Novacyt (-9,27% à 0,68 euro) annonce que sa trésorerie au 30 juin 2023 s'élevait à 81,7 millions de livres sterling, ce qui lui confère « une base solide sur laquelle il pourra bâtir et exécuter sa stratégie future ». Le spécialiste du diagnostic clinique affiche une perte nette semestrielle de 8,32 millions d’euros contre - 8,69 millions il y a un an, pour un chiffre d’affaires passé de 16,5 millions à 3,39 millions d’euros. L’Ebitda semestriel est négatif de 5,37 millions, contre - 7,13 millions il y a un an.

Les prévisions de chiffre d'affaires de Novacyt pour l'ensemble de l'année se situent entre 10 et 13 millions de livres sterling, annonce la direction.

James McCarthy, directeur général du groupe Novacyt, souligne que sa société " reste concentrée sur le renforcement de ses activités de base afin d'assurer une croissance durable à long terme et de créer une société mondiale de diagnostic clinique de premier plan ". " L'acquisition de Yourgene a été une étape stratégique importante qui nous a permis de gagner en dimension et de diversifier notre portefeuille de produits ", précise-t-il.

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.