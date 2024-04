Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novacyt: des changements au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Novacyt annonce qu' à compter du 1er mai, son directeur exécutif Lyn Rees deviendra directeur général en remplacement de James McCarthy qui quittera le conseil d'administration, mais restera au sein de la société pendant un certain temps.



De plus, la directrice scientifique Joanne Mason rejoindra le conseil d'administration de Novacyt en tant qu'administratrice à compter du 1er mai, tandis qu'Andrew Health, administrateur non exécutif, prendra sa retraite du conseil.



Par ailleurs, Novacyt indique que la publication de ses résultats annuels 2023, initialement prévue pour le 30 avril, interviendra d'ici à fin mai 2024, en raison du délai d'intégration de Yourgene Health dans ses résultats consolidés.





