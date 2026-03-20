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Novacyt annonce le résultat de son augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 09:22

Novacyt a dévoilé le résultat de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et a réussi à lever 784 736 euros, via l'émission de 1 961 840 nouvelles actions ordinaires.

L'objectif de cette augmentation de capital était d'offrir aux actionnaires existants de la société dédiée au diagnostic clinique l'opportunité de participer à une levée de fonds à la suite de l'annonce de la réalisation définitive de l'acquisition de Southern Cross Diagnostics.

Dans le détail, l'incidence de l'émission sur la situation d'un actionnaire détenant 1% du capital et ne souscrivant pas à l'augmentation de capital est qu'il ne détient plus que 0,97%.

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