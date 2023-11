Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt: accréditation IVDR pour le test Yourgene DPYD information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - Novacyt confirme l'accréditation IVDR selon les nouvelles exigences de la règlementation de l'UE aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVDR) pour son test DPYD, faisant de lui l'un des premiers produits de ce type à être conforme aux nouvelles exigences IVDR.



La société de diagnostic clinique précise que ce test de génotypage 'permet l'identification des patients cancéreux à risque de souffrir d'une réaction grave, et potentiellement mortelle, à une chimiothérapie courante'.



Le test Yourgene DPYD est utilisé pour identifier les patients présentant un déficit en enzyme dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD), grâce à la détection rapide de six variantes cliniquement pertinentes de l'enzyme DPD.





