NovaBridge progresse grâce à un médicament prometteur contre les maladies oculaires lors d'un essai de phase intermédiaire

9 mars - ** Les actions du développeur de médicaments NovaBridge NBP.O augmentent de 6,6 % à 3,73 $ en préouverture

** La société affirme que son médicament expérimental, VIS-101, a amélioré la vision chez les personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge humide, une maladie qui endommage la rétine et entraîne une perte de vision chez les adultes plus âgés

** La société ajoute que les patients ont gagné plus de 10 lettres sur un graphique oculaire standard et ont montré une réduction de l'œdème rétinien dans une étude de phase intermédiaire

** La société indique que près de la moitié des 38 patients de l'étude n'ont pas eu besoin d'un traitement supplémentaire pendant six mois après l'administration de trois doses

** VIS-101 a été bien toléré et n'a posé aucun problème d'innocuité grave, selon la société

** NBP prévoit une étude de recherche de doses plus importante au second semestre 2026 et un essai global de phase tardive en 2027

** Les actions ont presque quadruplé en 2025