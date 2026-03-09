 Aller au contenu principal
NovaBridge progresse grâce à un médicament prometteur contre les maladies oculaires lors d'un essai de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions du développeur de médicaments NovaBridge NBP.O augmentent de 6,6 % à 3,73 $ en préouverture

** La société affirme que son médicament expérimental, VIS-101, a amélioré la vision chez les personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge humide, une maladie qui endommage la rétine et entraîne une perte de vision chez les adultes plus âgés

** La société ajoute que les patients ont gagné plus de 10 lettres sur un graphique oculaire standard et ont montré une réduction de l'œdème rétinien dans une étude de phase intermédiaire

** La société indique que près de la moitié des 38 patients de l'étude n'ont pas eu besoin d'un traitement supplémentaire pendant six mois après l'administration de trois doses

** VIS-101 a été bien toléré et n'a posé aucun problème d'innocuité grave, selon la société

** NBP prévoit une étude de recherche de doses plus importante au second semestre 2026 et un essai global de phase tardive en 2027

** Les actions ont presque quadruplé en 2025

Valeurs associées

I-MAB SP ADS
4,5500 USD NASDAQ -1,73%
NOVABRIDGE SP ADS
3,5000 USD NASDAQ -3,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

