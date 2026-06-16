NovaBridge en pleine ascension après l'octroi par la FDA d'une procédure accélérée à une association de médicaments contre le cancer de l'estomac

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16 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique NovaBridge NBP.O ont progressé de 10,8 % pour atteindre 1,63 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce que la FDA a accordé le statut de procédure accélérée au médicament expérimental givastomig, associé au nivolumab et à une chimiothérapie, pour le traitement du cancer gastrique avancé

** Le cancer gastrique est un cancer de l'estomac; cette association cible des marqueurs tumoraux spécifiques et aide le système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses

** Elle indique qu'une étude de phase précoce a montré une réduction durable de la tumeur avec des effets secondaires gérables

** La société prévoit de lancer une étude de phase avancée au quatrième trimestre 2026, les données détaillées de phase intermédiaire étant attendues au second semestre 2026

** Le givastomig de la société est un anticorps bispécifique développé en collaboration avec ABL Bio pour cibler les tumeurs et activer les cellules immunitaires - NBP

** Le statut de procédure accélérée vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter des maladies graves pour lesquelles il existe des besoins médicaux non satisfaits

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 63 % depuis le début de l'année