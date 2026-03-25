NOV progresse grâce à un plan d'expansion sous-marine de 200 millions de dollars au Brésil

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25 mars - ** Les actions du fournisseur d'équipement énergétique NOV NOV.N augmentent de 1,1 % à 19,7 $

** La société indique qu'elle prévoit de doubler approximativement la capacité de son usine de fabrication de conduites flexibles sous-marines à Açu, au Brésil, grâce à un investissement de 200 millions de dollars au cours des trois prochaines années

** L'investissement se traduira par une augmentation d'environ 50 millions de dollars du plan de dépenses d'investissement de l'entreprise pour 2026

** "Nous agrandissons notre usine de fabrication de conduites flexibles sous-marines à Açu, au Brésil, pour répondre à ce que nous considérons comme une demande soutenue à long terme", a déclaré Jose Bayardo, directeur général de l'entreprise

** En tenant compte des mouvements de la séance, NOV est en hausse de 26,1 % depuis le début de l'année