Nouvelles solutions alimentées par l'IA chez Amazon Business
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 14:44
Ces innovations, toutes optimisées par Amazon Bedrock, le service entièrement géré d'AWS pour les applications d'IA génératives, représentent la prochaine étape du parcours d'achat intelligent d'Amazon Business.
Avec Amazon Business Assistant, les acheteurs professionnels peuvent utiliser des conseils basés sur l'IA lors de leurs achats pour découvrir des économies, prendre des décisions éclairées et accéder à une assistance instantanée pour la gestion de leur compte.
En outre, Amazon et Deloitte annoncent une collaboration sur deux nouvelles solutions basées sur l'IA qui aideront les organisations à 'répondre plus efficacement aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à économiser du temps et de l'argent'.
Ces technologies, ainsi que d'autres outils et améliorations de l'IA, ont été dévoilés lors d'Amazon Business Reshape, un événement de deux jours 'permettant aux leaders de l'industrie de découvrir de nouvelles innovations et des stratégies efficaces'.
