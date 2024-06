Nouvelles opérations relatives pour les épargnants de la SCPI IMMORENTE

SOFIDY

La SCPI IMMORENTE de Sofidy annonce avoir réalisé trois opérations de relocations exemplaires ayant chacune permis des augmentations significatives de loyers, au bénéfice des épargnants.

La première opération de relocation concerne un commerce situé dans le 17eme arrondissement de Paris au 80 rue de Prony. Cette surface commerciale de 44m2 a été relouée au cours du trimestre à une société exerçant dans le domaine de la restauration rapide, et a permis une augmentation significative de loyer de +24,7 %.

Les deux autres opérations de relocation portent sur 2 commerces, de 74m2 et 177m2, situés dans le 8eme arrondissement de Paris au 93 rue du Faubourg Saint Honoré. Ces deux surfaces ont été relouées à une prestigieuse galerie d'art et à une agence immobilière de luxe, permettant une augmentation de loyer de respectivement +11,1 % et +6,8 %.

Ces relocations exemplaires démontrent la capacité de Sofidy à accompagner durablement ses actifs immobiliers à travers les cycles grace à une gestion active et experte qui veille à optimiser constament le potentiel du patrimoine immobilier dans le temps.

Ces bons résultats s'expliquent aussi par une stratégie d'acquisition visant à cibler les bons emplacements couplés à des loyers de départ raisonnables, afin d'offrir un potentiel de progression des loyers (non garanti), ou «pricing power», lors des renouvellements de baux ou des relocations futures.

Avertissements et risques

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

