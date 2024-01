Nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA pour la plateforme de recherche Bilendi Discuss

Paris, 10 janvier 2024 - Bilendi a ajouté de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (I.A.) à Bilendi Discuss, sa plateforme de recherche multi-canal.



Avec son design intuitif, Bilendi Discuss garantit une expérience fluide tant pour les chercheurs que pour les participants. L’étude peut être menée via des applications de messagerie sociale ou un portail web. Intégré à Bilendi Discuss, BARI (Bilendi Artificial Research Intelligence), l'intelligence artificielle de Bilendi, agit comme un assistant études, permettant aux chercheurs d'obtenir des verbatims plus détaillés en moins de temps.

BARI, un assistant études alimenté par l'IA pour vos projets qualitatifs



Bilendi Discuss est une plateforme adaptée aux besoins des chercheurs qui sont en quête d’un outil fluide et intuitif. Elle permet aux chercheurs d'obtenir des insights plus approfondis et plus humains que jamais. Utilisant des algorithmes innovants développés par Bilendi, une IA exclusive et des techniques avancées d'ingénierie de prompts pour ChatGPT, BARI était déjà capable de fournir des résumés et des analyses des réponses, à partir de grandes quantités de données. Maintenant, BARI est devenu encore plus puissant.