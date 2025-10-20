Nouvelles données positives pour l'Efluelda de Sanofi
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 07:43
Par rapport aux vaccins antigrippaux à dose standard, Efluelda (Fluzone High-Dose en Amérique du Nord) a ainsi démontré sa capacité à réduire de 31,9% supplémentaires les hospitalisations de grippe confirmée en laboratoire chez les adultes de 65 ans et plus.
Il apporte également une protection supérieure chez les séniors contre les hospitalisations dues à la pneumonie ou à la grippe, les hospitalisations liées à des événements cardiorespiratoires, ainsi que les hospitalisations toutes causes confondues.
'Cela peut avoir un impact considérable, particulièrement pour les personnes âgées vulnérables, en améliorant leur qualité de vie et en les aidant à maintenir leur autonomie plus longtemps', met en avant Sanofi, qui pointe aussi des bénéfices sociétaux potentiels.
Valeurs associées
|86,0500 EUR
|Euronext Paris
|-0,44%
A lire aussi
-
"On a sorti quatre personnes en arrêt cardio-respiratoire" : le lieutenant-colonel Christophe Perret des sapeurs-pompiers du Rhône confirme la mort de plusieurs personnes dans l'incendie d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon. IMAGES
-
Rheinmetall annonce qu'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) a confié à Artec GmbH (coentreprise détenue à 64% par Rheinmetall et à 36% par KNDS Germany) la production de 222 véhicules de combat d'infanterie Schakal, destinés à l'Allemagne ... Lire la suite
-
La traque a commencé: au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit "joyaux de la couronne de France". Portant la marque de la criminalité organisée, ce ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer