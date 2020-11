Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle-Zélande: Ardern signe un accord gouvernemental avec les Verts Reuters • 01/11/2020 à 04:09









MELBOURNE, 1er novembre (Reuters) - Le Parti travailliste de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a signé dimanche un accord avec les Verts pour former un gouvernement, quinze jours après avoir remporté une victoire écrasante lors des élections législatives. Si Ardern n'avait pas besoin du soutien d'autres partis pour gouverner, il est de tradition dans le pays de former des coalitions, les formations politiques étant en quête de consensus. "Ce qui est unique, c'est que nous sommes d'accord sur le fait que nous n'avons pas besoin de nous mettre d'accord", a déclaré la Première ministre aux journalistes lors d'une cérémonie télévisée. La coalition sortante dirigée par Ardern était déjà composée des Verts, ainsi que des nationalistes de New Zealand First. (Lidia Kelly; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.