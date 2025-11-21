Nouvelle tentative de rebond en vue à Wall Street

(AOF) - Si les indices américains sont attendus en légère hausse, les investisseurs font preuve de nervosité depuis quelques jours. Le revirement intervenu en cours de séance en est la dernière preuve en date. Si Nvidia a dévoilé une publication de qualité, les inquiétudes à propos de l'existence d'une bulle spéculative dans l'IA persistent. Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre sont attendus à 15h45. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,50% et 0,46%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note négative après avoir vécu une seconde partie de séance cauchemardesque. En net rebond à la mi-séance, Wall Street a vécu un revirement baissier sans précédent depuis avril dernier sur fond d'un rapport sur l'emploi mitigé. L'indice de volatilité VIX a bondi tandis que le taux à 10 ans a reculé. Côté valeurs, Nvidia a effectué une entame euphorique pour terminer en net repli. Le Dow Jones s'est replié de 0,84% à 45752 points et le Nasdaq de 2,15% à 22078 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre seront publiées à 15H45 avant l'estimation finale de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre à 16H05.

Les valeurs à suivre

Bristol-Myers Squibb

Le procureur général du Texas a déposé une plainte contre Bristol-Myers Squibb et Sanofi pour ne pas avoir divulgué que leur médicament Plavix ne fonctionnait pas efficacement chez certains patients. Ce traitement est conçu pour prévenir les crises cardiaques, les AVC et les caillots sanguins en empêchant les plaquettes du sang de s'agglutiner. Il a été découvert et développé par Sanofi, qui s'est ensuite associé à Bristol-Myers Squibb pour finaliser son développement clinique et sa commercialisation mondiale à partir de 1998.

Gap

Gap, dont le titre avance de 4% en avant-Bourse, a dépassé jeudi les attentes en termes de chiffre d'affaires comparables et de bénéfice pour le troisième trimestre. Le groupe de mode américain, qui héberge Old Navy, Banana Republic et Athleta, a déclaré un bpa de 62 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus. La firme basée à San Francisco a enregistré un septième trimestre de hausse consécutive avec des ventes en progression de 5%, à périmètre comparable, à 3,9 milliards de dollars (+3 % en données publiées), contre une croissance attendue de 3,1%.

GE Healthcare

GE Healthcare a annoncé la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition d'Interlerad, un important fournisseur de logiciels d'imagerie médicale pour le secteur de la santé. Pour cette opération, GE Healthcare dépensera 2,3 milliards de dollars en numéraire. Le groupe a annoncé que le rachat d'Interlerad était hautement complémentaire à sa forte présence dans les hôpitaux, en étendant ses capacités aux environnements ambulatoires. Le rachat permettra également à GE Healthcare de se développer sur un segment en croissance de plus de 2 milliards de dollars.

Intuit

Intuit a dévoilé des profits supérieurs aux attentes et son titre est attendu en hausse. Au premier trimestre, clos fin octobre, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a enregistré un profit net de 471 millions de dollars, soit 1,32 dollar par action, à comparer avec un profit de 353 millions de dollars représentant 1,26 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il a dégagé un bénéfice par action de 3,34 dollars, à comparer au consensus de 3,10 dollars. Le chiffre d'affaires d'Intuit a augmenté de 18%, à 3,885 milliards de dollars. Wall Street ciblait 3,76 milliards.

Warner Bros

Warner Bros a reçu des offres d'achat préliminaires de la part de Paramount Skydance, Netflix et Comcast, selon une source proche du dossier, comme le rapporte Reuters. Warner Bros Discovery, qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter", a annoncé son intention de se scinder en deux entités distinctes, l'une regroupant ses studios et ses activités de streaming, l'autre ses réseaux de télévision par câble.