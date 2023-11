Nouvelle séance de repli pour l'euro

Sur le marché des changes, l'euro continue de reculer contre le dollar. Il cède 0,57% à 1,0911 dollar après être passé hier brièvement au-dessus de 1,10. La dernière fois que des niveaux supérieurs à 1,10 ont été enregistrés de manière plus durable, c'était avant l'éclatement du conflit ukrainien au début de l'année 2022.

(AOF) - Les derniers développements macroéconomiques augmentent la probabilité que la BCE commence à réduire ses taux avant la Fed l'année prochaine, prévient MUFG en faisant référence au ralentissement de l’inflation en Allemagne et Espagne dans un contexte de stagnation économique dans la zone euro. Cette situation entraîne selon lui des risques de baisse pour l'euro au début de 2024.

