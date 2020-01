Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle réunion jeudi des experts de l'OMS sur le coronavirus de Wuhan Reuters • 29/01/2020 à 18:56









(Actualisé avec nouvelles citations) GENEVE, 29 janvier (Reuters) - Les experts du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réuniront de nouveau jeudi pour débattre de l'opportunité de déclarer l'épidémie de coronavirus partie de Chine urgence de portée internationale, a annoncé le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de retour de Pékin. "La plupart des quelque 6.000 cas de contamination à ce nouveau coronavirus sont en Chine - 1% seulement, ou 68 cas, ont été enregistrés à ce jour dans quinze autres pays. Mais plusieurs transmissions de personne à personne dans trois pays hors de Chine ont été signalées. C'est en raison de cette possibilité d'une propagation globale supplémentaire que j'ai convoqué le comité d'experts", écrit-il dans une série de tweets https://twitter.com/DrTedros/status/1222543539587964930?s=20. "J'ai été très encouragé et impressionné par la connaissance détaillée que le président a de l'épidémie et par son implication personnelle. C'est pour moi un véritable leadership", a-t-il ajouté par la suite, évoquant sa rencontre avec le chef de l'Etat chinois Xi Jinping, lors d'une conférence de presse. "Nous sommes à un tournant important de cet événement. Nous pensons que ces chaînes de transmission peuvent encore être interrompues", a quant à lui estimé Mike Ryan, Directeur exécutif du Programme de gestion des situations d'urgence sanitaire de l'OMS, qui a accompagné Tedros Adhanom Ghebreyesus à Pékin. "Ils prennent des mesures extraordinaires face à ce qui constitue un défi extraordinaire", a-t-il ajouté, évoquant l'action des autorités chinoises. A ce stade, et après deux réunions de son comité d'experts, l'OMS considère que l'épidémie est une urgence en Chine mais pas une urgence de santé publique de portée internationale. Le coronavirus 2019-nCoV, apparu en décembre à Wuhan, a fait 132 morts et contaminé 5.974 personnes en Chine. Il est également présent dans quinze autres pays. (Stephanie Nebehay version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.