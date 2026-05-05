NOUVELLE PUBLICATION-Meta va étendre ses mesures de protection des adolescents à 27 pays de l'UE ; celles de Facebook suivront en juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une erreur typographique dans le titre) par Foo Yun Chee

Meta Platforms META.O va étendre ses mesures de protection technologiques pour les comptes d'adolescents à 27 pays de l'Union européenne et à Facebook aux États-Unis, a annoncé mardi le géant américain de la technologie, qui cherche ainsi à faire face aux critiques concernant ses efforts pour protéger les adolescents en ligne.

Les entreprises technologiques subissent une pression croissante à l'échelle mondiale pour mettre en place des mesures de vérification de l'âge face aux inquiétudes grandissantes concernant les abus en ligne, la santé mentale des adolescents et la diffusion d'images pédopornographiques générées par l'IA.

L'année dernière, Meta a déployé une technologie permettant de repérer de manière proactive les comptes qu'elle soupçonne d'appartenir à des adolescents, même si ceux-ci indiquent une date de naissance d'adulte, et de les placer sous le régime de protection des comptes adolescents.

"Cette technologie sera étendue à 27 pays de l’Union européenne. Meta étend également cette technologie à Facebook aux États-Unis pour la première fois, le Royaume-Uni et l’UE devant suivre en juin", a déclaré l’entreprise dans un article de blog.

Elle a également détaillé son utilisation d’une intelligence artificielle avancée pour détecter les comptes de mineurs au-delà de la simple déclaration d’âge.

Cela inclut l'utilisation de l'IA pour analyser l'intégralité des profils à la recherche d'indices contextuels permettant de déterminer si un compte appartient probablement à un mineur, ainsi que le renforcement des mesures de contournement pour empêcher la création de nouveaux comptes par des utilisateurs que Meta soupçonne d'être mineurs.