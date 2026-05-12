NOUVELLE PUBLICATION-Les fonds de crédit privés déprécient la valeur des prêts alors que les difficultés des emprunteurs s'aggravent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle publication pour corriger des problèmes de mise en page; le texte reste inchangé) par Naomi Rovnick

Les fonds de crédit privés ont déprécié plus d'un dixième de leurs prêts d'au moins 50 %, selon de nouvelles données de MSCI, alors que les entreprises emprunteuses sur ce marché de 3.500 milliards de dollars sont aux prises avec un endettement croissant.

MSCI a déclaré dans un rapport publié mardi qu'une valorisation des prêts inférieure à 50 % correspondait à “un niveau généralement associé à une situation de détresse profonde ou à un risque de restructuration”, citant une période prolongée de taux d'intérêt relativement élevés comme l'une des raisons pour lesquelles les emprunteurs étaient en difficulté. Ces derniers jours, les grands acteurs de la dette privée, notamment Carlyle , Blackstone et BlackRock, ont réduit la valeur de leurs fonds de crédit, et les régulateurs ont mis en garde contre les risques systémiques découlant des prêts accordés par les grandes banques à ces gestionnaires d'actifs.

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport MSCI.

* Les données de MSCI ont montré que les dépréciations de prêts des fonds de crédit privés avaient atteint leur plus haut niveau depuis l'après-pandémie de COVID-19.

* Selon MSCI, ce sont les fonds de dette privés de plus petite taille qui ont été les plus touchés par les difficultés de leurs emprunteurs, 13 % de leurs prêts étant désormais évalués à moins de 50 cents pour un dollar.

* Les données de MSCI sur les dépréciations ont été recueillies au troisième trimestre 2025, les plus récentes disponibles auprès des fonds de crédit privés qui publient souvent leurs performances avec un fort décalage.

* Selon MSCI, ce retard dans la publication des résultats par les fonds de dette privés a contribué à la tendance des investisseurs à se désengager des véhicules de crédit cotés en Bourse, connus sous le nom de sociétés de développement commercial (BDC).

* Les rendements des fonds de dette privée ont chuté à 1,8 % au quatrième trimestre 2025, contre 3,7 % six mois plus tôt, selon la méthode de calcul de MSCI qui distingue la performance des investissements des fonds reçus des investisseurs ou versés à ces derniers.

* Dans une enquête accompagnant ce rapport, MSCI a constaté qu'un tiers des investisseurs déclaraient ne pas avoir accès à des données sur les marchés privés auxquelles ils faisaient pleinement confiance.