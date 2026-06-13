NOUVELLE PUBLICATION-Le ministère américain de la Justice donne son feu vert à l'acquisition de Warner Bros par Paramount, rapporte Politico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction d'un article qui avait été supprimé par inadvertance des écrans)
La division concurrence du ministère américain de la Justice a approuvé le projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance Corp PSKY.O pour un montant de 110 milliards de dollars, a rapporté vendredi Politico, citant deux sources proches du dossier.
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