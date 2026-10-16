 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouvelle indication pour l'Enspryng de Roche aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 09:46

Ajouter Boursorama à vos sources

Après un gain de 5,53% au cours des deux dernières séances, le titre Roche recule (-0,80%, à 376,75 francs suisses), sous l'effet de quelques logiques prises de bénéfices. Le laboratoire suisse a obtenu l'autorisation des autorités sanitaires américaines (FDA) pour son traitement Enspryng pour les adultes atteints de la maladie de Graves-Basedow oculaire.

Cette décision, obtenue à l'issue d'une procédure d'examen prioritaire, marque la seconde indication d'Enspryng après son approbation en 2020 dans la neuromyélite optique (NMOSD). Roche précise qu'il s'agit du premier et unique traitement sous-cutané administrable à domicile (par le patient ou un aidant) pour cette pathologie auto-immune rare et invalidante.

Le laboratoire a indiqué poursuivre le développement d'Enspryng dans d'autres maladies auto-immunes et inflammatoires du système nerveux. La FDA a notamment accepté en septembre 2026 un examen prioritaire pour la maladie associée aux anticorps anti-MOG (MOGAD), avec une décision attendue pour janvier 2027.

Valeurs associées

ROCHE HLDG PC
377,400 CHF Swiss EBS Stocks -0,61%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,7 +12,73%
CAC 40
7 949,35 +0,18%
Pétrole Brent
105,09 -0,57%
SCHNEIDER ELECTRIC
255,6 -0,93%
HAFFNER ENERGY
0,738 +0,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank