Nouvelle indication pour l'Enspryng de Roche aux Etats-Unis

Après un gain de 5,53% au cours des deux dernières séances, le titre Roche recule (-0,80%, à 376,75 francs suisses), sous l'effet de quelques logiques prises de bénéfices. Le laboratoire suisse a obtenu l'autorisation des autorités sanitaires américaines (FDA) pour son traitement Enspryng pour les adultes atteints de la maladie de Graves-Basedow oculaire.

Cette décision, obtenue à l'issue d'une procédure d'examen prioritaire, marque la seconde indication d'Enspryng après son approbation en 2020 dans la neuromyélite optique (NMOSD). Roche précise qu'il s'agit du premier et unique traitement sous-cutané administrable à domicile (par le patient ou un aidant) pour cette pathologie auto-immune rare et invalidante.

Le laboratoire a indiqué poursuivre le développement d'Enspryng dans d'autres maladies auto-immunes et inflammatoires du système nerveux. La FDA a notamment accepté en septembre 2026 un examen prioritaire pour la maladie associée aux anticorps anti-MOG (MOGAD), avec une décision attendue pour janvier 2027.