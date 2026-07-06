Nouvelle gouvernance pour le groupe Milleis

(Zonebourse.com) - Le groupe Milleis annonce une évolution de sa gouvernance avec l'annonce de trois nominations. Arnaud Cayla est nommé directeur général et dirigeant effectif de Cholet Dupont Asset Management (CDAM). Martin Cupillard devient directeur général adjoint et dirigeant effectif de CDAM. Olivier Chatain occupe désormais le poste de directeur général délégué de Milleis. Dans le cadre de cette réorganisation, Arnaud Cayla devient également mandataire social de la société CDAM.

Après avoir commencé sa carrière chez Barclays Wealth, Arnaud Cayla, 52 ans, a occupé plusieurs fonctions d'analyste financier, stratégiste puis gérant de portefeuille, il rejoint GT Finance, filiale de Cholet Dupont, en 2011 comme directeur des investissements, avant d'en devenir directeur général. Ce diplômé d'un DESS Banque et Finance Internationale en 1999 intègre CDAM en 2017 en qualité de directeur de la gestion, puis est nommé directeur général adjoint en 2020. À ce titre, il supervise l'ensemble des activités de gestion de la société.

Martin Cupillard, 37 ans, commence sa carrière chez BNP Paribas avant de rejoindre le groupe Milleis en 2018. Diplômé de l'ESCP Europe et de l'Université Tongji de Shanghai, il contribue d'abord au développement de l'offre de produits et solutions d'investissement, puis rejoint la direction de la stratégie en 2020, où il pilote notamment les travaux liés à l'acquisition de Cholet Dupont Oudart. Nommé directeur de la stratégie en 2025, il est largement impliqué sur le processus de rapprochement de Milleis avec LCL et Crédit Agricole Assurances.

Olivier Chatain, 59 ans, commence sa carrière au Crédit du Nord en 1992 comme ingénieur patrimonial. Diplômé de l'Ecole Supérieure de Gestion de Paris et titulaire d'un DESS de Gestion de Patrimoine, il intègre le groupe Crédit Agricole en 1997 en tant que chargé d'affaires chez Crédit Agricole Indosuez. En 1999, il devient directeur de la clientèle privée Île-de-France à la Banque de Gestion Privée Indosuez (BGPI), puis directeur de la gestion de patrimoine.

En 2008, il est nommé directeur marketing. En 2009, il rejoint le Crédit Agricole Luxembourg en tant que directeur du pôle Banque Privée, membre du Comité de Direction. En 2014, il devient directeur de la gestion de fortune de la zone Europe. En 2015, il est nommé administrateur délégué, directeur général de Crédit Agricole Luxembourg et senior country officer. En 2022, il devient responsable du pôle stratégie, juridique et transformation du Groupe Indosuez.

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