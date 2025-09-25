Nouvelle fermeture d'un aéroport au Danemark à cause de l'intrusion de drones

L'aéroport d'Aalborg, situé dans le nord du Danemark et utilisé à la fois pour des vols commerciaux et militaires, a été fermé mercredi soir à cause de la présence de drones dans son espace aérien, a déclaré la police, un incident qui survient deux jours après une intrusion similaire à l'aéroport de Copenhague, dont l'activité avait été perturbée pendant plusieurs heures.

La fermeture temporaire de l'aéroport de Copenhague, le plus important du pays, avait été décrite mardi par le gouvernement danois comme la conséquence de l'"attaque la plus grave" jamais commise contre les infrastructures critiques danoises, sur fond de récentes perturbations du trafic aérien à travers l'Europe.

Selon la police danoise, les drones aperçus à Aalborg mercredi soir ont effectué des manoeuvres similaires à celles des appareils ayant survolé la capitale deux jours plus tôt.

La suspension des activités de l'aéroport d'Aalborg a affecté également l'armée danoise, a ajouté la police, alors que le site sert aussi de base militaire. L'armée a indiqué qu'elle aidait la police dans son enquête, sans faire davantage de commentaires.

Des responsables européens ont pointé du doigt la Russie pour plusieurs incidents récents, l'aéroport de la capitale norvégienne Oslo ayant aussi été fermé temporairement à cause de la présence de drones dans la nuit de lundi à mardi.

L'ambassadeur russe au Danemark a rejeté mardi des accusations sans fondement concernant une quelconque implication de Moscou.

Plusieurs drones ont été vus mercredi soir dans l'espace aérien de l'aéroport d'Aalborg, aux alentours de 21h44 (19h44 GMT), a déclaré la police régionale, ajoutant que les appareils volaient avec des lumières allumées.

Au moment du point de presse organisé par la police, peu après minuit heure locale, les drones étaient toujours présents dans l'espace aérien de l'aéroport.

Le régulateur du trafic aérien européen, Eurocontrol, a fait savoir qu'il n'y aurait aucun départ ni arrivée à Aalborg avant 04h00 GMT jeudi matin.

Des drones ont par la suite également été aperçus près des aéroports des villes d'Esberg, Sonderborg et Skrydstrup, a déclaré la police danoise via le réseau social X.

(Louise Rasmussen, avec la contribution de Surbhi Misra et Ananya Palyekar à Bangalore; version française Jean Terzian)