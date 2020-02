Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle étape entre Paris et Berlin sur le futur avion de combat européen Reuters • 20/02/2020 à 12:21









PARIS, 20 février (Reuters) - La France et l'Allemagne ont signé jeudi un contrat de 150 millions d'euros, nouvelle étape dans le projet de développement du système de combat aérien qui doit remplacer les Rafale et Eurofighter à l'horizon 2040 et permettre à l'Europe de se défendre dans un monde toujours plus incertain. Ce projet de "système de combat aérien du futur" (SCAF), qui comprend un chasseur, des drones et un "Air Combat Cloud", est piloté notamment par Airbus AIR.PA et Dassault Aviation AVMD.PA et a pour objectif d'effectuer un premier vol réel en 2026. "C'est un projet très ambitieux entre la France et l'Allemagne et rejoint par l'Espagne (...) qui permettra à nos nations de faire face aux menaces et défis de la deuxième moitié du XXIe siècle", a déclaré la ministre française des Armées Florence Parly à la presse à Paris, après avoir signé l'accord gouvernemental entérinant cette première phase du projet. "Cela illustre notre volonté et notre ambition pour l'Europe de la défense", a-t-elle ajouté au côté de son homologue allemande Annegret Kramp-Karrenbauer. Le feu vert des députés allemands, qui ont donné leur aval au déblocage de 77 millions d'euros de crédits la semaine dernière, avait ouvert la voie à la signature de ce contrat sur ce projet, auquel l'Espagne devrait officiellement se joindre courant 2020 en investissant 45 millions d'euros. Au total, quatre milliards d'euros seront investis d'ici 2026 dans ce projet auquel participeront également Safran SAF.PA , MTU Aeor Engines MTXGn.DE , MBDA et Thales SA TCFP.PA . Le futur chasseur devrait avoir au moins un concurrent européen, le Tempest, dont le Royaume-Uni a annoncé le développement avec BAE Systems BAES.L et le groupe italien Leonardo LDOF.MI . (John Irish, avec Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

