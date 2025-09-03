 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nouvelle émission obligataire verte réalisée par Arkema
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 07:42

(Zonebourse.com) - Arkema indique avoir placé avec succès une nouvelle émission obligataire verte de 500 millions d'euros avec une maturité de 8 ans et portant un coupon annuel de 3,50%, émission 'dans la continuité de l'émission réalisée il y a 5 ans destinée au financement de son usine de polyamide 11 Rilsan 100% bio-sourcé à Singapour'.

Elle permet au groupe de chimie de 'renforcer l'alignement de sa stratégie de financement avec ses engagements en matière de développement durable, notamment concernant le climat et le développement de solutions durables et innovantes'.

Le produit net de cette émission sera en effet affecté au financement ou au refinancement de programmes structurels qui soutiennent le développement durable et la montée en puissance des investissements majeurs lancés par Arkema dont la majorité sont alignés avec la taxonomie européenne.

Le 'Green Financing Framework', sous lequel cette émission est réalisée, s'articule autour de six catégories de projets verts éligibles. Il a été évalué par Moody's qui a attribué la notation Sustainability Quality Score SQS2 'Très bien', attestant d'un haut niveau de performance en matière de durabilité.

