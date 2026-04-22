Nouvelle décollecte du Livret A en mars 2026

(AOF) - La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) au titre du mois de mars 2026 est négative avec -0,41 milliard d’euros pour l’ensemble des réseaux. L’encours total sur les deux produits atteint 611,8 milliards d’euros à fin mars 2026. La collecte du Livret d’épargne populaire (LEP) sur ce mois écoulé est négative avec -0,12 milliard d’euros pour l’ensemble des réseaux. L’encours total sur le produit atteint 83,9 milliards d’euros à fin mars 2026.

Pour Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, "le Livret A a réalisé la passe de trois sur le premier trimestre 2026 avec une nouvelle décollecte en mars".

"C'est la première fois depuis 2009, date de début de la série statistique tenue par la Caisse des Dépôts, que le Livret A est en décollecte. La guerre en Iran n'a pas provoqué un rebond de la collecte. Malgré tout, la décollecte est inférieure à celle de janvier et de février. Par ailleurs, une légère décollecte est constatée pour le Livret d'Epargne Populaire, ce qui peut signifier que les ménages les plus modestes ont été contraints de tirer sur leur épargne de précaution", observe t-il.

Un record de décollecte au premier trimestre pour le Livret A

Jusqu'à maintenant, le mois de mars était plutôt favorable pour le Livret A, avec une collecte moyenne, ces dernières années, de 2 MdsEUR. En 2025, elle s'était encore élevée à 400 MEUR.

Le cru du mois de mars 2026 est dans le prolongement des mois précédents avec une décollecte de 490 MEUR. Sur l'ensemble du premier trimestre, la décollecte atteint 3,1 MdsEUR, quand, à la même époque l'année dernière, la collecte était positive de 1,73 MdEUR. Jamais, depuis 2009, le Livret A n'avait connu une décollecte aussi importante au premier trimestre. Ce résultat constitue une réelle rupture sachant qu'en règle générale, le début d'année est favorable à la collecte quand le second semestre est plutôt marqué par les décollectes.

"Le Livret A paie toujours la baisse de son taux de rémunération à 1,5% intervenue le 1er février dernier. Le caractère anxiogène de la guerre au Moyen-Orient n'a pas eu d'effet important et, dans tous les cas, d'une ampleur moindre que celui constaté lors des précédents chocs (Covid, guerre en Ukraine, etc.). Avec un taux d'inflation qui atteint désormais 1,7%, le rendement réel du Livret A redevient négatif", souligne Philippe Crevel.

Depuis le début de l'année, les épargnants ont privilégié l'assurance vie dont les rendements sont supérieurs à ceux de l'épargne réglementée.

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) stable en mars

En outre, à la différence du Livret A, le LDDS a enregistré une collecte positive, +80 millions. Le LDDS est plus volatil que le Livret A, en étant davantage associé aux mouvements des comptes courants. Cette collecte positive, qui est inférieure à la moyenne de ces dix dernières années (760 MEUR), témoigne de la volonté des ménages de maintenir un volant d'épargne de précaution.

Depuis 2009, le Livret de développement durable a connu quatre décollectes en mars entre 2009 et 2012, mais aucune depuis.

Le Livret d'épargne populaire (LEP) : en décollecte en mars

De plus, pour la première fois depuis mai 2025, le LEP renoue avec la décollecte en mars, avec –120 MEUR. En mars 2025, la collecte du LEP avait été de 140 MEUR.

Ce mouvement de décollecte peut témoigner des problèmes de pouvoir d'achat rencontrés par les ménages modestes au moment où le prix de l'essence est en forte hausse.