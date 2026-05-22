Nouvelle décollecte du Livret A en avril 2026

(Zonebourse.com) - La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) au titre du mois d'avril 2026 est négative avec -1,53 milliard d'euros pour l'ensemble des réseaux. L'encours total sur les deux produits atteint 610,3 MdsEUR à fin avril 2026. La collecte du Livret d'épargne populaire (LEP) sur ce même mois est négative avec 0,32 MdEUR pour l'ensemble des réseaux. L'encours total sur le produit atteint 83,6 MdsEUR à fin avril 2026.

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne explique que "les trois grands livrets réglementés, Livret A, Livret de développement durable et solidaire et Livret d'épargne populaire, sont pour le quatrième mois consécutif dans le rouge".

Selon lui, "cela ne signifie pas que les Français épargnent moins mais qu'ils épargnent autrement. L'épargne réglementée séduit moins en raison de la baisse de ses taux, à contrario de l'assurance vie et du plan d'épargne retraite qui enregistrent depuis plusieurs mois de très bons résultats. Il est également à noter que, malgré l'inflation, les ménages conservent plus de liquidités sur leurs comptes courants : 3,1 MdsEUR sur les trois premiers mois de l'année.

Les mois se suivent et se ressemblent pour le Livret A qui affiche en avril un quatrième mois consécutif de décollecte avec -1,28 MdEUR. Jamais une telle passe pour le Livret A n'a été constatée pour les quatre premiers mois de l'année depuis le début des statistiques de la Caisse des dépôts (2009). Il faut, par ailleurs, remonter à 2015 pour avoir une série de quatre mois consécutifs de décollecte. Traditionnellement, en début d'année, les ménages remplissent leur Livret A, sachant que le second semestre est plutôt porté aux dépenses. L'année 2026 apparaît en rupture par rapport à cette tendance avec une décollecte qui atteint, depuis le 1er janvier, 4,38 MdsEUR.

En avril, depuis 2009, le Livret A a désormais connu une décollecte à trois reprises : en 2015 (-170 MEUR), en 2025 (-200 MEUR) et donc en 2026 (-1,28 MdEUR). La collecte moyenne en avril sur les dix dernières années était de 1,8 MdEUR. Pour mémoire, la plus forte collecte, en avril, a été enregistrée en 2020 avec 5,47 MdsEUR.

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) en décollecte

Après une collecte nulle en mars, le LDDS enregistre une décollecte en avril de 250 MEUR, loin de sa moyenne de ces dix dernières années qui s'élevait à 700 MEUR. En 2025, la collecte en avril avait été positive de 310 MEUR. Une seule décollecte a été constatée en 2009 avec -20 MEUR.

Le Livret d'épargne populaire (LEP) : en décollecte en avril

Pour le deuxième mois consécutif, le Livret d'épargne populaire a connu une décollecte en avril avec -320 MEUR. Depuis le début de l'année, la collecte est négative de 260 MEUR.

Le mois d'avril réussit peu au LEP. En effet, en 2025, il avait enregistré une décollecte de 1,96 MdEUR et, en 2024, de 270 MEUR.

Ces décollectes du mois d'avril s'expliquent en partie par les opérations de régularisation effectuées par les banques. Entre mars et mai, les banques sont amenées à fermer des LEP après transmission des données fiscales des titulaires par l'administration et vérification du respect du plafond de revenu fiscal de référence (RFR).

Philippe Crevel souligne que "le recul de l'épargne réglementée depuis le début de l'année repose sur plusieurs facteurs". "La baisse du taux de 3 à 1,5% en un an a été durement ressentie par les épargnants. Ce taux de 1,5% reste supérieur à celui en vigueur entre le 1er février 2020 et le 1er février 2022 (0,5%), mais il est jugé aujourd'hui peu attractif. Le taux de 3% qui s'est appliqué du 1er février 2023 au 1er février 2025 semble être devenu la référence. Les ménages estiment que cela ne rapporte rien de placer son argent sur le Livret A. La sensibilité au taux est plus forte que dans le passé".

Par ailleurs, l'autre facteur est "le nombre important de Livrets A au plafond limite les versements de la part des ménages qui ont des capacités d'épargne importantes". Plus de 15% des Livrets A et plus de 3% des LDDS sont au plafond. Ces ménages sont ainsi amenés à orienter leur épargne vers les contrats d'assurance vie ou les comptes sur livret, voire à la laisser sur leurs comptes courants. A contrario, les ménages les plus affectés par la hausse des prix de l'énergie peuvent être contraints de retirer de l'argent de leur Livret A, de leur LDDS ou de leur LEP. Sur ce dernier produit, les régularisations du printemps expliquent en partie la décollecte.

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